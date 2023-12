Frykter for konsekvensene

Igor Jokic, foretakstillitsvalgt overlege i Helse Møre og Romsdal, frykter at Helseplattformen spiser opp hele AIO-bygget. Det skriver Sunnmørsposten. AIO-bygget er det planlagte tilbygget på Ålesund sjukehus med nytt akuttmottak, ny intensivavdeling og kraftig oppgradert operasjonsavdeling. Jokic sier til avisen at både innføring og en utsettelse av journalsystemet vil koste, og at han er redd det går ut over andre ting.