Frykter for jordvernet

Jordvernforeninga i Møre og Romsdal frykter at fylket igjen vil toppe verstinglista der matjord blir ofret til utbyggingsformål.

Kommunaldepartementet har gitt klarsignal for boligbygging på 38 mål dyrka mark i Skodje sentrum.

Styremedlem Atle Frantzen i Jordvernforeningen sier de tar avgjørelsen til etterretning, men mener det gir et dårlig signal.

Grunneierne har sagt til Sunnmørsposten at de gleder seg over at det nå kan bygges 75 nye boliger i Skodje sentrum og at de håper at spaden kan bli satt i jorda så fort som mulig.