Frykter for framtida til jordbruket

Seksjonssjef Eivind Vartdal Ryste frykter for framtida til jordbruket i fylket, hvis ikke regjeringen hever investeringstilskuddet for bønder. Innovasjon Norge har brukt opp årets pott på 42 millioner kroner til bruk her i fylket. 47 bønder har fått slike tilskudd, men 37 søknader er ubehandlet. Dersom de ikke får investeringstilskudd i år, frykter Vartdal Ryste at flere kommer til å legge ned.