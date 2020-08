Frykter for framtida for Hovden

Stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet sier det er helt uaktuelt å godta kutt i kortbanenettet for fly. Et regjeringsoppnevnt utvalg tar til orde for å legge ned småflyplasser - men uten å nevne konkrete steder. Klinge sier hun bekymret for framtida for Ørsta Volda lufthavn Hovden. Hun mener det også er trist at Widerøe vil redusere tilbudet på Hovden og kritisere regjeringa for høye avgifter.