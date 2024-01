Frykter for bestanden

Organisasjonen Fiskebåt er bekymret for at russiske fartøyer fisker ungfisk i russisk sone i Barentshavet. Dette er brudd på fiskeriavtalen mellom Norge og Russland. Norge har siden midten av 80-tallet praktisert stenging og åpning av fiskefelt i Barentshavet og Norskehavet for å beskytte ungfisk. Havforskerne mener at vern av ungfisk er et av de viktigste tiltakene for å sikre en bærekraftig forvaltning av bestandene. Fiskebåt ber fiskeridepartementet kontakte sine russiske kollegaer for å diskutere tiltak for å verne ungfisken i russisk sone.