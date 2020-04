Frykter for arbeidsplassene

De tillitsvalgte i den maritime næringa frykter for framtida for den maritime næringa og har skrevet et åpent brev til Stortinget og regjeringa. Der uttrykker de bekymring for arbeidsplassene, særlig på verftene og hos utstyrsleverandørene. De tillitsvalgte ber politikerne gjøre grep som kan få næringa gjennom krisen. De ber blant annet om at kompensasjonsordningen blir tilpasset bedrifter som ikke har hatt, men vil få fall i omsetningen, at verft og andre må få dekket sine ekstraordinære kostnader til smitteforebyggende tiltak og at gryteklare prosjekter blir gjort klart til bygging.