Frykter folk vil velge bort Hovden

Utviklingsforum for Hovden lufthamn frykter langtidskonsekvensene av at Rotsethorntunnelen i Volda stenges på kvelden og på natten, frem til neste sommer. Statens vegvesen skal bruke 100 millioner kroner på å oppgradere sikkerheten i tunnelen. Vegvesenet sier de har prøvd å legge til rette best mulig, slik at entreprenøren får gjort arbeidet som må til. Flypassasjerer i Nordfjord kan komme til å velge bort Hovden på grunn av ulempene, mener daglig leder i Utviklingsforum for Hovden lufthamn, Odd-Magne Vinjevoll. – Slik som det er lagt opp nå, så er det vanskeligere å bruke Hovden. Det blir lettere å kanskje bruke en annen flyplass, sier Vinjevoll.