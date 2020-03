Frykter folk kan miste synet på grunn av manglende behandling

generalsekretær i Blindeforbundet, Karsten Aak, forteller at forbundet også driver flere syns- og mestringssenter og de må iverksette forebyggende tiltak. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Jeg tenker veldig mye på de pasientene som nå får utsatt behandlingstimen de lenge har ventet på, og de som kanskje ikke får rask hjelp ved ulykker eller akutt øyesykdom, sier generalsekretær i Blindeforbundet Karsten Aak.

Aak er selv sterkt svaksynt og sitter samen med flere andre i Blindeforbundet i hjemmekarantene etter at han forrige uke var innom øyeavdelingen på Ullevål sjukehus.

Redd synet skal gå tapt mens de venter

Oslo universitetssykehus bekrefter tirsdag at ytterligere en ansatt ved øyeavdelingen på Ullevål er smittet av koronaviruset. Dermed er i alt seks ansatte smittet av viruset. 110 av 311 ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sitter nå i karantene.

– Jeg har stor omsorg for Ullevål, for den øyelegen, og for dem som er smittet der. Når det er sagt så har vi blitt informert om at hastepasienter skal til Bergen og Stavanger. Men det er veldig stort trykk på Ullevål sjukehus, og Blindeforbundet er bekymret for at folk som blir stående i kø kan få utfordringer. I verste fall så kan det gå utover synet til enkeltpersoner, sier Aak.

Det nye koronaviruset har fått navnet Covid-19. Det ble først oppdaget i Kina, men har siden spredd seg til mange andre land. Foto: CDC

Blindeforbundet anslår at det forrige uke var mellom 1000 og 2000 personer innom øyeavdelingen på Ullevål. Det mener Aak sier litt om hvor mange det er som har behov for oppfølging for øyelidelser.

– Det er klart at når du skal plukke ut de som det haster mest med så kan det være mennesker i den køa som har en utvikling som tilsier at de skulle hatt behandling, og som kan få små eller større problemer. I verste fall så kan synet gå tapt, mener Aak.

Gir øyeblikkelig hjelp

Pressevakt hos Oslo universitetssykehus sier at Ullevål nå kun har kapasitet til å gi øyeblikkelig hjelp, i tillegg til noe utvalgt aktivitet for å forhindre redusert synsevne og tap av synsevne.

Sjukehuset opplyser at de står i en utfordrende situasjon.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth (t.v.) og medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren under en av pressekonferansene denne uka. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg har stor forståelse for både ansattes og pasienters uro rundt situasjonen. Vi følger utviklingen nøye fra dag til dag, med daglige planleggingsmøter, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth til sykehusets nettsider.

Jobber fra stua

Totalt er fem personer i Blindeforbundet nå i karantene. For Aak som nå må administrere arbeidet som generalsekretær fra stua på Åndalsnes er arbeidshverdagen litt annerledes.

– Vi prøver å ikke få panikk, og vi gjennomfører dette i tråd med det som er helsemyndighetene sine tilbakemeldinger, og så gjør vi litt ekstra tiltak siden vi har blitt berørt på den måten vi har, sier Aak.