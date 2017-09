Frykter flere reformer

Senterpartiet sin andrekandidat i Møre og Romsdal Geir Inge Lien er bekymret over det han tror kan bli konsekvensene av at det ikke ble et regjeringsskifte. Senterpartiet gjorde et sterkt valg, men Lien kom ikke inn på Stortinget. Nå frykter han at regjeringa vil fortsette med reformene som Senterpartiet har kjempa imot.