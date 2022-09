Frykter fjellet kan bli stengt på grunn av iskast

Nei til vindkraftverk på Haramsøya (NTVH) har varslet myndighetene om 19 tilfeller der isklumper har falt ned fra vindturbinene i vinteren. Nå skal NVE vurdere om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak utover fareskilt. I en pressemelding skriver NTVH at de er glade for at NVE lytter til bekymringene deres, men at de samtidig er redde for at dette vil føre til at fjellet vil bli stengt for ferdsel i store deler av vinterhalvåret.