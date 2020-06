Frykter færre søkere

NTNU i Ålesund frykter at debatten om vindturbiner vil føre til at de får færre søkere til studiet i fornybar energi. Bygging av vindkraftanlegg er blitt møtt med kraftig motstand de siste månedene, ikke minst på Haramsøya, og enkelte setter likhetstegn mellom fornybar energi og vindkraft. - Jeg får høre fra mine studenter at de blir møtt med litt negative holdninger når de forteller at de studerer fornybar energi fordi det første folk tenker på da er vindkraft, sier førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund, Ann Rigmor Nerheim.