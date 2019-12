Frykter færre private eiere

Konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group frykter at skipsverft med statlig eierskap i ryggen gjør det vanskeligere å konkurrere på like vilkår. Hovedutfordringen er at det blir stadig færre private eiere, sier hun. Ulstein Group har godt med arbeid neste år, og Gunvor Ulstein mener det er grunnlag for optimisme med tanke på nye kontrakter.