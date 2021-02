Frykter en langvarig situasjon

Å gå langtidspermittert under korona-pandemien kan være en stor påkjenning for svært mange. I Møre og Romsdal antar NAV at vel 1000 personer kan være i gruppen langtidspermitterte. Cecilie Søllesvik, som er leder i avdelinga til Fellesforbundet på Nordmøre og Romsdal, tror denne situasjonen kommer til å vare lenge. Det blir viktig å ta vare på den enkelte og arbeidsplassene, sier Søllesvik.