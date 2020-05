Frykter dyrere storkommune

Bjørn Sandnes fra Høyre frykter at den nye storkommunen Ålesund blir en dyrere kommune å leve i enn de tidligere fem. Hjertesukket fra Sandnes kom under behandlinga av gebyrene til vann og avløp fredag ettermiddag. Sandnes var en av de sterkeste pådriverne for å slå sammen fem kommuner til nye Ålesund og han hadde klare forhåpninger. – Nemlig at vi skulle få minst like gode tjenester til en rimligere kostnad og bedre kompetanse. Jeg lever i håpet om at vi skal få til det, men jeg ser vi har en lang vei å gå, sier han.