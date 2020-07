Frykter budsjetthøst

Fylkeslederen i KS Møre og Romsdal, Odd Helge Gangstad fra Senterpartiet, er spent på hvor store økonomiske utfordringer kommunene vil få etter koronapandemien. Mange kommuner har hatt store ekstrakostnader på grunn av pandemien, og KS har krevd at dette blir fullt ut kompensert. Men Gangstad frykter likevel at det blir en tøff budsjetthøst der kommunene må kutte i tjenestetilbudet. – Budsjettprosessen i fjor var tøff for de aller fleste, og vi så at mange kommuner var hardt presset økonomisk. Så kom pandemien. Vi får bare håpe at kommunene får full kompensasjon, sier Gangstad.