Frykter at Strynefjellet havner i en skuff

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er svært overrasket over at samferdselsministeren ikke vil ta noe initiativ over Statens vegvesen om Rv.15 Strynefjellet.

Samferdselsministeren svarer på et skriftlig spørsmål at Strynefjellet ikke er omtalt i Nasjonal transportplan og at det derfor ikke er naturlig å ta noe initiativ overfor Vegvesenet.

Strynefjellet lå ikke inne i regjeringens forslag til NTP, men i merknadene i innstillinga fra Stortingets transportkomitè gjorde et bredt flertall det klart at de ønsket oppstart i løpet av den første seks års perioden i NTP. Nå frykter Orten at prosjektet havner i en skuff.

– Dersom ikke statsråden tar et initiativ overfor Statens vegvesen for å få prosjektet prioritert så vil det ikke skje noe som helst.