Frykter at Stad skipstunnel blir satt i spill igjen

Ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), frykter at Stad skipstunnel nok en gang blir satt i spill.

Samferdselsministeren har gjort det klart at flere prosjekter skal nedskaleres, og neste Nasjonal transportplan skal behandles ett år før tida.

Landsverk Sande og ordførerkollegaen i Stad kommune, Gunnar Silden (V) har nå gått ut med et felles opprop.

– Vi er livredde for at samferdselsministeren vil sette Stad skipstunnel i fare og ber om at arbeidet med skipstunnelen for fortsette som planlagt, sier Landsverk Sande.