Frykter at KrF kan gå i oppløsning

KrF-ordføreren i Giske, Harry Valderhaug, tror KrF sin fremtid blir satt i spill dersom partiet støtter mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Klokka 12 skal landsstyret i KrF samles for å ta stilling til mistillitsforslaget fra Rødt etter at Listhaug på Facebook anklaget Ap for å sette terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet. Men Valderhaug frykter KrF kan gå i oppløsning dersom partiet bidrar til å felle regjeringa.