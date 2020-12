Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bytting av julegaver i romjula kan bli en smittefelle for korona dersom mange møter opp i butikkene samtidig, frykter fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen.



– Kommunene er særlig sårbare for større smitteutbrudd nå når de står framfor et krevende vaksinering-program, mener hun.

Müller Mikaelsen ber folk om å være tålmodige og ikke oppsøke steder der det er mange mennesker.

– Det viktige nå er at vi unngår en smitteoppblomstring slik at vi kan bruke kommunens kapasitet på vaksinering og ikke på smittesporing og testing.

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Ber folk holde seg hjemme

På de to kjøpesentrene i Kristiansund har det vært stille mandag. Det pågår et stort smitteutbrudd i nordmørsbyen. Innbyggerne i kommunen har blitt oppfordret til å holde seg med mulig hjemme.

Smittevernteamet har ytret ønske om at kjøpesenteret skal utvide muligheten til å bytte gaver, slik at det kan spres over flere dager enn bare romjulen.

– Jeg som senterleder kan ikke bestemme at kjedebutikkene skal gjøre det, men jeg er sikker på at de fleste butikkene er fleksible, sier senterleder Helene Oxaas.

Innbyggerne i Kristiansund har blitt oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme.

– Vent med å bytte

Forbrukerrådet gikk tidligere i desember ut og oppfordret forbrukere med å vente med å bytte gaver til over nyttår. De ba også butikker være lure og utvide fristen for å unngå overfylte butikker og økt smittefare.

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier at mange butikker allerede har rause og gode bytteordninger. Hun håper og tror at folk følger rådene som ble gitt.

– Nå er det sånn at man følger disse generelle smittevernrådene, så det er nok naturlig for mange at man ikke oppsøker butikkene hvis det er mye trykk, sier hun og legger til:

– Hvis det er sånn at man har en kort tidsfrist på en gave, så kan man velge tidspunkt som er gunstige, sånn at man ikke er der når det er høy trafikk, sier hun.

Søstrene Stokkereit Indrevåg var tidlig på'n i Ålesund for å unngå store køer. Fra venstre: Malene, Mathea og Camilla. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Mener byttehandelen skal gå bra

På et av landets største kjøpesentre, Amfi Moa i Ålesund, er byttehandelen etter alle røddagene i gang.

Malene Stokkereit Indrevåg fra Sula er på senteret rett etter åpningstid sammen med søstrene sine og skal bytte litt ulltøy. De tre søstrene har alle på seg munnbind.

– Vi tenkte det var greit for å få det unnagjort og være her tidligst mulig for å unngå mest folk. Det er veldig viktig å opprettholde smittevernet, så det tar vi alvorlig, sier Stokkereit Indrevåg.

Anne Mari Rødal Kleppe er senterleder ved Amfi Moa i Ålesund. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Senterleder Anne Mari Rødal Kleppe sier at det har gått bra i ukene før jul, men hun er litt spent på de følgende dagene. Hun regner med at de fleste besøkende kommer på ettermiddagen, men tviler på at tall på besøkende blir bekymringsverdig.

– Vi kommer uansett ikke på rødt nivå, fordi så mange er det ikke plass til ute en gang. Vi forventer at det blir mellom tre til fire tusen kunder på topp i dag. Da er det bytting det går i og bruk av gavekort, sier Rødal Kleppe.

– Folk er flinke

Ved Lagunen Storsenter i Bergen kan senterleder Tone Havneraas fortelle at trykket på kunder er ganske vanlig i forhold til romjulen i tidligere år. Likevel mener hun at senteret er godt forberedt.

– Spesielt de store aktørene har lagt til rette for avstandsmerking og sperrebånd slik at det blir tydelig hvor man skal stå i en byttekø, så det ser ut til å gå veldig fint foreløpig.

Ved Jekta Storsenter kan senterleder Laila Myrvang rapportere om en jevn strøm av kunder, men at det går rolig for seg. Også ved Sandvika Storsenter forteller senterleder Kathrine Stensrud Ingerø at kundene er flinke til å overholde smittevernreglene.

– Kundene har vært flinke i hele desember, og det fortjener de å høre, sier hun.