Fryktar utbyggingsplanar

Gardbrukar og grunneigar Elias Moe fryktar for konsekvensane dersom Ørsta kommunestyre vedtek å bygge ut området Fremre Mo i Ørsta. Det skriv avisa Møre. Avisa skriv at Moe har drive med økologisk sauedrift i det aktuelle området. I tillegg har han dei siste 20 åra lagt til rette for og satsa på produksjon og hausting av chagasopp og seljeblad/skot. Ifølge avisa er Moe den første, og einaste, i Noreg som har fått økologisk godkjenning på denne produksjonen. Han fryktar no kva som vil skje om kommunen vedtek utbygging av området. Saka skal behandlast i kommunestyret i kveld.