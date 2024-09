Fryktar unge kan bli lokka til farlege handlingar

Politiet fryktar at unge kan bli lokka gjennom sosiale meidum til å gjere dumme ting, og har advart alle grunnskuleforeldre i Ålesund torsdag. Konkret har politiet fått tips om at ungdommar skal ha springe ut i vegen framfor ein trailer ved Blindheim tidlegare i veka.

Blindheim ungdomsskole har hatt allmøte om saka torsdag, og politiet ber om at foreldre snakkar med ungdommane sine om faren ved denne typen utfordringar.

Dei har ikkje haldepunkt for å slå fast at hendinga på Blindheim skal ha skjedd etter inspirasjon frå sosiale medium.