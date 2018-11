Fryktar tunnelen blir nedskalert

Stortingsrepresentant Jenny Klinge ber samferdselsministeren svare på om dei 20 millionane til Stad skipstunnel som regjeringa og KrF blei samde om i budsjettforliket, er eit startløyving eller ikkje. I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett var det ikkje lagt inn pengar. Samferdselsminister Jon Georg Dale har tidlegare sagt at kostnadane i prosjektet må ned. I sitt skriftlege spørsmål til samferdselsministeren skriv Klinge at ho fryktar at skipstunnelen blir nedskalert til berre å ta mindre skip.