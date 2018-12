Fryktar tilbodet blir lagt ned

Foreiningane for parkinson- og slagramma i tillegg til Aure Høgre slår ring om rehabiliteringssenteret i kommunen. Frykta er at helseføretaket legg ned tilbodet, når det skal sparast pengar neste år. Dei viser til at senteret har om lag femti tilsette. Det blir for langt for desse å pendle til tilsvarande arbeidsplassar utanfor Aure, og kommunen vil dermed miste innbyggarar. Rehabiliteringssenteret tilbyr i dag plass til 20 pasientar.