Fryktar smittevegring

Frykt for koronasmitte må ikkje hindre folk i å ta kontakt med helsetenestene når dei har behov for akutt helsehjelp ved ulykker, ved alvorleg medisinske tilstandar, eller ved livstruande situasjonar som gjeld psykisk helse, skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding. Leiinga i helseføretaket har fått fleire tilbakemeldingar frå tilsette og kommunar som er bekymra for at folk vegrar seg for å kontakte helsetenestene i frykt for å bli utsett for koronasmitte. – Vi har god kontroll på smittesituasjonen ved våre sjukehus og det er ingen grunn til å frykte koronasmitte ved innlegging ved eit av våre sjukehus, seier administrerande direktør, Øyvind Bakke i pressemeldinga.