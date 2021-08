Fryktar seinskadar

Folk i Møre og Romsdal er dei som fryktar seinverknader av korona aller mest, viser ei gransking utført av forsikringsselskapet Frende. Vel 8 av 10 er redde at korona skal føre til seinskadar. På andreplass kjem folk i Vestland fylke. Rådgivande lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven, seier at dersom redsel for smitte tek overhand, kan det bli ei større belastning enn sjølve pandemien.