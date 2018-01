Fryktar reinseanlegg

Dei som bur nær Kvasnes på Sula fryktar at dei får eit reinseanlegg for kloakk frå 70.000 personar som næraste nabo. Ålesund og Sula har starta utgreiingane, og lokalbefolkninga fryktar forureining i Storfjorden, samt lukt- og støyplager. Det har og kome kritikk om for lite informasjon. Sula-ordførar Jim Arve Røssevoll alle involverte skal bli høyrde om prosjektet blir realisert.