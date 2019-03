Fryktar nødnettet kan bryte saman

Styret for 110-sentralen i fylket fryktar at heile nødnettet kan bryte saman fordi det blir for dyrt å vedlikehalde. Vestnes-ordførar Geir Inge Lien stilte nyleg spørsmål i Stortinget om kven som skal betale for dette. Bakgrunnen er mellom anna at deler må bli bytta ut før det har gått tre år sidan nødnettet blei sett i drift. Styret meiner dette er ekstraordinære kostander som Stortinget bør dekke.