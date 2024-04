Fryktar munnbindfabrikk kan gå tapt

Bedrifta Innovern i Sykkylven fryktar dei må kaste alt utstyret sitt, etter at dei la ned produksjonen, det skriv Sunnmørsposten. Bedrifta lagar mellom anna munnbind, som vart viktig under pandemien. No fryktar dei at denne kompetansen kan gå tapt, og har bedt statsforvaltaren betale for at utstyret blir lagra, slik at dei lett kan starte opp at produksjonen ved behov. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, svarer at dette er utanfor deira ansvar og rolle, skriv avisa.