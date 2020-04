Fryktar mangel på plukkarar

Jordbærdyrkarane i Valldal er uroa for årets sesong. Jan Ole Fuglem fryktar at det blir vanskeleg å få inn dei faste jordbærplukkarane frå Polen på grunn av strenge karantenereglar og andre forhold knytta til koronapandemien. Det tar to til tre sesonger å bli ein god jordbærplukkar, så Fuglem seier det ikkje er berre å ta inn norske plukkarar som aldri har vore i ein jordbæråker før.