Fryktar mange må legge ned

Drosjenæringa frykta at drosjer i distrikta må legge ned, etter at Nordvest taxi tapte anbodet om å frakte pasientar for Helse Midt Noreg. Selskapet har køyrt pasientar i rundt 20 år og er eigd av mange drosjer i Møre og Romsdal. Fylkesleiar i Norges taxiforbund, Per Morten Bjørlykke, seier at drosjene er heilt avhengige av pasienttransport.