Kvart år skjer det same: Tilreisande fiskarar kjem til fjordane på Søre Sunnmøre og fiskar med not medan dei brukar lys til å samle fisken.

– Dei tek all silda og det gjer meg utruleg forbanna, seier Lidvar Bøe.

– Eit vepsebol

Fiskebåtane har kvotar på Norsk Vårgytande sild, såkalla NVG-sild. Problemet er at Bøe og mange andre meiner at silda i fjordane på Sunnmøre er noko heilt anna. Dei kallar ho fjordsild, og hevdar at ho gyter om hausten og held seg i fjordane heile året.

– Denne konflikten har blitt ein krig. Det er eit vepsebol, seier den tidlegare fiskaren som held til på Gursken i Sande.

Fakta om NVG-sild Ekspandér faktaboks Latinsk navn: Clupea harengus L.

Familie: Clupeidae

Maks størrelse: 40 cm og 500 g

Maks levetid: 25 år

Leveområde: Nordøst-Atlanteren

Hovedgyteområde: Møre og Nordland

Gytetidspunkt: Februar–mars

Føde: Plankton

Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet Kilde: Havforskningsinstituttet

Vil stenge fjordane

For å unngå å ta fjordsilda meiner fleire at fiskarane heller skal ta dei store kvotane ute på havet eller i ytre kyststrøk.

– Vi vil at fjordane skal stengjast for slike fiskarar. Vi må ta vare på den lokale sildestamma og få ei berekraftig utvikling, seier Bøe.

Frå huset sitt i Gursken følger Livar Bø med på kva som skjer på fjorden. Foto: Privat

Kan fiske kor dei vil

Ifølgje Fiskarlaget står fiskarane fritt til å fiske kvoten sin der dei vil, så lenge dei følger regelverket.

– Det er ingen eigne kvotar på fjordsild. Silda ein tar inn i fjordane må inn i eit kvoterekneskap. Det blir på kvoten dei har: NVG-sild, seier Ole Morten Sorthe, dagleg leiar i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Kartlegg silda

Det er ikkje klarlagt om det faktisk finst eigne sildestammar inne i fjordane. For å komme nærare eit svar er det sett i gang eit forskingsprosjekt.

Det blir samla inn prøver av sild som blir analysert med omsyn på DNA. Forskarane ser nærare på andre kjenneteikn som lengde, alder og kva tid på året dei gyt.

– Dette pilotprosjektet går ut på å samle inn informasjon om fiskeriet og ressursar i fjordane. Det er ikkje vår oppgåve å regulere fisket, men å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag, seier prosjektleiar Nils Roar Hareide ved Runde Forsking.

Med utgangspunkt i den nye kunnskapen kan dei involverte aktørane diskutere korleis kvotesystemet og forvaltninga skal vere i framtida.

Nils Roar Hareide sender prøvene vidare til analyse hos Havforskningsinstituttet. Foto: Runde Miljøsenter

Vil ikkje kommentere funna

Om det viser seg å vere lokale sildestammar i fjordane kan det bli aktuelt å regulere dei separat av eit eige regelverk.

– Resultata er klare ved nyttår. Sidan dette er ein så betent sak, vil eg ikkje seie noko om funna før prosjektet er ferdig, seier forskaren.

Fjordar kvar det kan vere lokale sildestammer Ekspandér faktaboks I følgje lokale kjelder blir det hevda at det finns lokale sildestammer i fylgjande fjordar på Søre Sunnmøre. Tjørvågen, Herøy

Holmefjorden, Herøy

Gurskebotnen, Sande

Ulsteinfjorden, Ulstein

Dimnavika, Ulstein

Eiksund, Ulstein

Vanylvsfjorden, Vanylven

Dalsfjord, Volda

Indre Austefjorden, Volda

Hjørundfjorden, Volda/Ørsta

Ordførar Lena Landsverk Sande (V) håpar at prosjektet vil bidra til å dempe konflikten. Foto: Geir Olsen / NTB

Prosjektet er finansiert av fem av sju kommunar i den såkalla «Sjustjerna» på Søre Sunnmøre.

– Vi engasjerte oss i dette fordi vi kvar einaste haust får mange tilbakemeldingar frå folk som er frustrert over fisket og er redd for at fisken vår forsvinn. Det viste seg at det også er slik i andre kommunar, seier Lena Landsverk Sande, ordførar i Vanylven kommune.

Fryktar reprise av sildekollaps

I Volda jobbar grendelaga for at fjordsild skal forvaltast separat i eit eige regelverk. Oddvar Høydalsvik (70) seier dei fryktar ei reprise av rovfiske på 60-talet som førte til at silda forsvann både i fjordane og ut i havet.

– Vi som såg nedfiskinga slår alarm. Det tok 60 år å få den lokale silda opp igjen.

Fiskarlaget tilbakeviser at det skjer eit rovfiske.

– Dette fiskeriet har ingenting med kollapsen av sildebestanden på 60-talet å gjere. Årsaka til det var i all hovudsak fangst på småsild kombinert med fritt fiske. Fisket i dag skjer innanfor ei totalkvote, fartøya sine kvotar og det er berekraftig fiskeri. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har gjort grundige undersøkingar knytt til dette, seier Sorthe.

Søkklasta fiskebåtar ventar på å losse sild i Ålesund i 1950. Foto: Sverre A. Børretzen / NTB

Håper å dempe konflikten

Ordførar Sande håpar prosjektet vil legge ein dempar på konflikten mellom folka i bygdene og fiskarane.

– Vi ønsker ei berekraftig forvaltning av fisken vår, og må respektere dei som utfører verdifull matsanking på lovleg vis. Men folk er opprørte og redde for at livet i fjordane kan gå tapt på sikt. Vi håper forskingsprosjektet vil gje oss gode svar, som kan nyttast av både lokale og nasjonale myndigheiter, seier Sande.