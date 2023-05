Fryktar konfliktar

Norges Fiskarlag fryktar konfliktar når havvindnæringa skal byggast ut i åra som kjem. Det seier generalsekretær i Fiskarlaget, Sverre Johansen, som deltok på Rundesymposiet 2023 torsdag og fredag.

Havvind var tema for årets konferanse og Johansen seier dei ikkje er kjende med alle miljøkonsekvensane av havvindutbygginga. Dei er veldig uroa for kva dei langsiktige konsekvensane for fiskebestandane og dermed livsgrunnlaget for norske fiskarar kjem til å verte.