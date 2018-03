Fryktar innstrammingar

John Hatløy og Ann-Magritt Ringstad ved Ulstein verft håper innstrammingane i reglane for innleige av arbeidskraft ikkje vil ramme bedrifta. Vippepartiet KrF hindra nyleg innføringa av eit forbod mot innleige i byggebransjen, og saka får no ein ny runde i Stortinget. Eit forbod ville ha fått store følgjer ikkje berre for byggebransjen, men også for verft og fiskeindustri. – Vi er heilt avhengig av å kunne supplere med leigearbeidarar på grunn av dei store svingingane i arbeidsmengda, seier Ann-Magritt Ringstad, personalsjef ved Ulstein verft.