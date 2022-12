Fryktar gangveg vert utsett

Folk i Åmdalen i Ørsta kommune fryktar at planane om ein gangveg i 60-sona gjennom bygda vert skubba ut i tid. Leiar for Brautaset grendalag, Hildegunn Welle (bildet), seier til NRK at dei er redde for at anstrengt økonomi i fylkeskommunen skal gjere at det tek mange år før eit prosjekt med gangveg kan setjast i verk. Bygdefolket har fleire gonger markert misnøya med at vegen ikkje er trafikksikker nok for mjuke trafikkantar.