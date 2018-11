Fryktar fylkestinget snur

Ålesund-ordførar og fylkestingsrepresentant Eva Vinje Aurdal i Arbeidarpartiet, er redd fylkestinget kan kome til å seie nei til utbygginga av Nordøyvegen. Debatten om Nordøyvegen har rast etter at fylkesadministrasjonen måndag la fram tal som viser at prosjektet vil koste 5, 6 milliardar kroner. Ho seier til NRK at ho fryktar fylkestinget får eit anna fleirtal i desember.