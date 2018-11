Fryktar for landbrukspolitikken

Medan leiaren i Møre og Romsdal Bondelag håper at KrF og Venstre kan stå saman om landsbrukspolitikken i regjering, fryktar Senterparti-politikar Jenny Klinge at landbrukspolitikken blir sett i spel. På landsmøtet fredag gjekk KrF med knapt fleirtal inn for å gå i regjeringsforhandlingar med dagens regjering. Klinge trur KrF blir for små til å kunne vere ein landbrukspolitisk motvekt i regjering. – KrF hadde vunne mykje større sigrar saman med eit sterkt senterparti i ei anna regjering, seier Klinge.