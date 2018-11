Fryktar for konsekvensane

– Det er svært alvorleg dersom Nordøyvegen går ut over drifta til fylkeskommunen dei neste ti – femten åra, seier ordføraren i Kristiansund Kjell Neergaard (Ap). Vegprosjektet, som skal binde saman øyane i Sandøy og Haram med fastlandet, har blitt mykje dyrare enn planlagt. Neergaard fryktar at det kan øydeleggje for andre prosjekt som allereie er vedtatt, som campus og kulturhus i Kristiansund.