Fryktar for gjelda og ettermælet

Fylkesordførar Jon Aasen er uroa for den framtidige økonomien og høga gjelda i fylket. 11.desember skal fylkestinget avgjere bygging av Nordøyvegen etter ein kostnadssprekk på ein milliard. Samferdselsutvalet ønskjer å bygge Nordøyvegen for 5,1 milliard kroner. Aasen trur dette blir ei for tung bør å bere, og fryktar for ettermælet.