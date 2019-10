Fryktar for fuglekolonien

Norsk ornitologisk foreining fryktar for framtida til fuglekolonien på Runde, dersom Havsul I får oppretthalde konsesjonen for å bygge vindkraftverk utanfor Harøya. Selskapet har bede om forlenga frist for å sette igang bygginga til 2025. Men vindturbinane kjem i konflikt med sjøfuglane, seier talsmann for Norsk ornitologisk forening, Alf-Ottar Folkestad.