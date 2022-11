Fryktar for framtida

Fleire underleverandørar til havbruksnæringa fryktar for framtida. Etter at regjeringa annonserte at dei vil innføre ein grunnrenteskatt på havbruk, har mange investeringar i havbruksnæringa blitt sett på vent.

Underleverandørane er bekymra for korleis det vil påverke bedriftene deira. Ifølge ei spørjeundersøking, som er bestilt av mellom anna Næringsforeningen Ålesundregionen, viser at skatten kan påverke fleire bedrifter, også underleverandørar.