Fryktar for dyrelivet

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt eit brev til mellom andre Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, NVE og Fylkesmannen i Møre og Romsdal der dei vektlegg planlagde vindkraftverk si negative effekt på naturområde. Her peiker dei på at konsesjonsområdet for Havsul 1 i Sandøy og Aukra i Møre og Romsdal vil råke fuglefjellet på Runde. Dei meiner også at det planlagde vindkraftverket på Haramsøya ligg midt i ein av Noregs viktigaste trekkområde for fugl, og at området der vindturbinane skal byggast er omgitt av verneområde. – Vi vil bringe situasjonen inn for dei råka, internasjonale samarbeidsorgan, og Bernkonvensjonen og Ramsar-sekretariatet, skriv dei.