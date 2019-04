Fryktar færre domstolar

Signala er sterke på at ei ny sentralisering er på gang som gjer at det blir berre ein domstol i kvart fylke, seier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Inge Lien. Han seier seg lei for at justisminister Jøran Kallmyr ikkje vil gripe inn og sikre at domstolane i Molde får den oppgraderinga dei er lova, men må vente på ei domstolutgreiing. Den kjem 1.oktober.