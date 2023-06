Fryktar engasjementet forsvinn

– Døve og hørselshemma har store utfordringar i samband med valet, fortel Kristin Glæstad Vonheim i Hørselshemmedes landsforbund. Det gjeld både før, under og etter valet. – Viss tilrettelegginga er for dårleg kan konsekvensane bli at ei stor gruppe sluttar å engasjere seg politisk, fryktar Vonheim.