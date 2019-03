Fryktar eit dårlegare helsetilbod

Kravet om snarlege endringar som følge av økonomiske innsparingar må ikkje gå på bekostning av kvalitet og eit forsvarleg helsetilbod, skriv pasientombod Runar Finvåg til Helse Møre og Romsdal. Han meiner endringane i psykisk helsevern, rehabilitering og fødetilbod kan gi eit mindre forsvarleg tilbod, medføre dårlegare kvalitet og ikkje vere like tilgjengeleg for alle. Ombodet føreset at det blir gjennomført ein risikoanalyse der særleg pasientar og brukarar blir involverte.