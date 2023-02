Fryktar ei rasering av ferjetilbodet

Eit nytt ferjeopprør har starta langs kysten. Varaordførar i Molde, Odd Helge Gangstad (Sp), og leiar av samferdselsutvalet Kristin Sørheim (Sp) fryktar ei rasering av ferjetilbodet.

Fylkeskommunen må kutte 200 millionar i ferjedrifta på grunn av den økonomiske situasjonen. I tillegg forslår eit ekspertutval frå regjeringa å kutte 200 millionar ekstra i finansieringa til fylka.

No gir dei to politikarane klar beskjed til partifellane i regjeringspartia om at dei fryktar konsekvensane av kutt i ferjetilbodet. Dei meiner mellom anna at det kan føre til ei rasering av ferjetilbodet og fråflytting. Dei vektlegg at dette gjeld for alle kystfylka, ikkje berre Møre og Romsdal. Sørheim og Gangstad vektlegg at dei vil jobbe inn mot regjeringspartia for å styrke finansieringa av ferjene.