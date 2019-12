Fryktar det verste

Aukra kommune og Vard har forhandla om å etablere eit eigedomsselskap som skal ta over verftet frå Vard Aukra.

Dette arbeidet er ikkje i hamn, og no fryktar fleire at det ikkje blir noko ny drift. – Vi lev i spenning, seier Arild Eikrem, ved Vard Aukra.