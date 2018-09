Fryktar det blir ein lang haust

Ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, fryktar at det blir ein lang haust for bebuarane under fjellet Mannen. Bevegelsane i fjellet har minka ein del sidan i går. – Vi fryktar det kan bli mykje fram og tilbake om farenivået igjen blir nedjustert, seier Hustad.