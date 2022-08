Fryktar bøndene må slakte ned

Bønder i fylket fortviler over den våte sommaren. Dei melder om forseinka slåttonn og dårleg kvalitet på graset. For med eigne auge å sjå kva bøndene står i, er Norges Bondelag på besøk i fylket. Andre nestleiar Bodil Fjelltveit fryktar at bøndene må slakte delar av buskapen fordi dei ikkje får nok fôr til vinteren.