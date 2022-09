Fryktar at utbetring blir utsett

Regionleiar Jan Ove Halsøy i lastebileigarforbundet, seier signala frå regjeringa om innstrammingar gir grunn til uro. Forbundet meiner det haster med å kome i gang med å utbetre E136 mellom Vestnes og Dombås som Nye Veier har ansvaret for. Målet hans har vore oppstart i 2024 for Brustugulia heilt sør i Romsdalen, men no fryktar han at det tar lengre tid å kome i gang.