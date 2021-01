Fryktar at økonomi er årsaka

Byråkratane i helseføretaket kan ikkje sette tilside eit stortingsvedtak om å oppretthalde fødetilbodet i Kristiansund, meiner Industri og Næringspartiet. INP meiner og at det er betre at tilsette pendlar til sjukehuset i Kristiansund enn at fødande på Nordmøre blir sende til Molde. Partiet fryktar at vedtaket er gjort for å spare pengar.